Spaghetti-belijning N3 zorgt voor ongelukken

Vooral bij de op- en afritten raken bestuurders regelmatig het spoor bijster, wat dagelijks tot levensgevaarlijke situaties leidt. Ook hebben vrachtwagenchauffeurs de grootste moeite om binnen de lijnen te blijven.

Een ernstig ongeluk enkele weken geleden waarbij zes auto’s waren betrokken en meerdere gewonden vielen was volgens de politie zelfs volledig te wijten aan de onduidelijke belijning en gebrekkige verlichting op de drukke autoweg tussen de A16 en A16. De betrokken bestuurders troffen geen enkele blaam.

Aannemer Boskalis is ruim twee maanden geleden gestart met groot onderhoud dat nog een jaar in beslag neemt. In noordelijke richting kan het verkeer over twee rijstroken, in tegengestelde richting is een rijstrook beschikbaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar zeventig kilometer per uur.

Er wordt momenteel gewerkt aan de weghelft in zuidelijke richting waardoor al het verkeer over het andere wegdeel en de vluchtstrook wordt verdeeld. Omdat de oude witte belijning nog zichtbaar is en de tijdelijke gele belijning al slijtage vertoont, weten veel automobilisten niet waar ze zich op moeten richten. De verwarring wordt versterkt doordat de witte strepen op de meeste plekken doorgetrokken zijn en niet overgestoken mogen worden.

Wit wordt zwart

Rijkswaterstaat erkent desgevraagd dat er sprake is van een verwarrende situatie. Daarom zal komend weekend tijdens de geplande afsluiting van de N3 de witte belijning zwart worden gemaakt. Dat had volgens een woordvoerster enkele weken geleden al moeten gebeuren, maar het regenachtige weer gooide toen roet in het eten.

Daarnaast zijn bij de opritten van de N3 nieuwe borden geplaatst om automobilisten attenderen op de ongewone situatie. „Ook wordt momenteel onderzocht hoe de verlichting kan worden verbeterd”, aldus de zegsvrouw.