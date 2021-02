Schilderij maar deel van Da Vinci

Computerwetenschapper Steven Frank en zijn echtgenote, kunsthistorica Andrea Frank, hebben een uitvoerige analyse van het kunstwerk gemaakt, gebaseerd op neurale netwerken en algoritmes van herkenning. Het echtpaar is tot de conclusie gekomen dat het hoofd en de schouders door Leonardo da Vinci zelf zijn gemaakt, maar dat de opgeheven rechterhand en de rechterarm eronder door anderen zijn geschilderd, vermoedelijk door de leerlingen van de oude meester. Juist die opgeheven rechterhand waarmee Christus zegent is zo kenmerkend voor het schilderij.

Er is al langere tijd een discussie gaande of het schilderij wel door de beroemde Renaissance-kunstenaar is gemaakt. Als de bevindingen van de twee Amerikaanse wetenschappers kloppen, zou het werk, dat Christus voorstelt als redder van de wereld, veel minder waard zijn.

Het olieverfschilderij uit circa 1500 werd in 2017 geveild bij het internationale veilinghuis Christie’s voor een recordprijs van 450 miljoen dollar. Nog nooit was een kunstwerk voor zo’n hoge prijs verkocht. De koper van het schilderij bleef anoniem, maar naar verluidt zou het inmiddels in handen zijn van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die het in een van zijn jachten zou hebben opgehangen.