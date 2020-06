Van Dissel praat Tweede Kamer bij

Jaap van Dissel van het RIVM, Caroline Beentjes van Woonzorggroep Samen en Liane de Haan, directeur-bestuurder ANBO komen aan het woord.

Van Dissel heeft de situatie rond het coronavirus in Nederland doorgenomen. Cijfers van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per gemeente staan op veel plekken nu op nul. Er zijn nog een paar ’pockets’ waar het virus nog actiever lijkt.

Verder meldt de RIVM-baas dat er sinds 11 mei -heropening scholen- geen aanwijzingen zijn voor een toename van verspreiding van corona van kinderen op medewerkers en tussen kinderen onderling.

Nertsen

Van Dissel is ook ingegaan op de situatie bij nertsenbedrijven. Tot nu toe zijn twee mensen direct besmet geraakt door een nerts. „Unieke gevallen”, stelt de professor. Het kabinet heeft woensdag besloten om besmette fokkerijen te ruimen.

Kamerleden mogen tijdens de technische briefing vragen stellen aan de experts. PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft gevraagd wanneer de ’lockdown’ kan stoppen nu de cijfers beter zijn. „We willen niet alles opengooien om hetzelfde beeld te krijgen wat we eerder gehad hebben. Dat is ook niet in lijn met omliggende landen”, reageert Van Dissel.

Druppels

Van Dissel is ook ingegaan op de discussie over verspreiding van het virus via druppels. Volgens de RIVM-directeur komen grote druppel binnen anderhalve meter op de grond en kunnen hele kleine druppels langer blijven hangen.

„Alle maatregelen zijn gebaseerd op 1,5 meterregels. Die richt zich op de grote druppels en is effectief gebleken”, zegt Van Dissel. „Grote druppels zijn van het grootste belang bij deze infectie. Dat blijkt ook uit het R0-getal en de effectiviteit van de maatregelen. Als het virus zich in belangrijke mate via kleine druppels zou verspreiden, dan hadden we een R0 van 20. Dat is vergelijkbaar met mazelen en pokken.”