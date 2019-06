Friese familie Heidstra vangt uit de buidel gevallen wallaby op

Martine Heidstra is er inmiddels aardig bedreven in: het geven van de fles aan de kleine Skippy. Ⓒ Anne van der Woude

Kollum - Overdag verschuilt Skippy zich rustig in een oude jas. Maar zodra de avond aanbreekt, hupst de jonge wallaby door de woonkamer van de familie Heidstra in het Friese Kollum. „Alleen in de ochtend en avond is hij actief. Dan springt hij op de bank en op de vensterbank”, vertelt Martine Heidstra.