Nog eens half miljard van EU voor zware wapens Oekraïne

Het recept voor het Westen om Rusland in Oekraïne een halt toe te roepen is duidelijk, zei Borrell in Duitsland waar hij overlegt met de G7. „Meer van hetzelfde: meer steun voor Oekraïne, inclusief militaire steun.” De aanschaf van gevechtsvliegtuigen zit er volgens hem nog niet in, maar wel van zware wapens als tanks en geschut. „Zaken die nodig zijn voor dit soort oorlogsvoering.”

Het Westen leverde Oekraïne aanvankelijk alleen lichte verdedigingswapens, maar dat is de laatste weken veranderd. Rusland zet inmiddels alles in op het oosten van Oekraïne en het Oekraïense leger daar heeft zwaar wapentuig nodig om stand te kunnen houden en hier en daar te kunnen terugslaan.

’Dodelijke spullen’

Van de 500 miljoen euro extra is 490 miljoen bedoeld voor ’dodelijke’ spullen zoals wapens en munitie en 10 miljoen voor bijvoorbeeld verbandtrommels, voedsel en brandstof voor de Oekraïense strijdkrachten. Van de voorgaande 1,5 miljard aan militaire hulp was steeds een tiende voor ’niet-dodelijke’ hulp uitgetrokken, zodat EU-landen die liever geen wapentuig leveren toch wat kunnen bijdragen. Maar Oekraïne ontvangt volgens EU-bronnen inmiddels liever meer wapens en munitie.

EU-landen die Oekraïne willen helpen zich tegen Rusland te verdedigen, kunnen leveranties declareren bij het fonds. De zogeheten ’vredesfaciliteit’ wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten, die dus moeten bijleggen om het fonds uit te breiden. Tot dusver is steeds geld dat bedoeld was voor komende jaren naar voren gehaald.

Borrell liep met de aankondiging op de feiten vooruit, want de EU-landen moeten nog met zijn voorstel instemmen. In bijvoorbeeld Duitsland is zelfs de zegen van het parlement nodig. Maar dat is binnen een paar dagen rond, verzekeren bronnen rond de EU-buitenlanddienst, al schuwen ze nadrukkelijk om daarop aan te dringen. Borrell kreeg in ieder geval meteen bijval van voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-lidstaten.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, die te gast was bij het overleg in het Noord-Duitse Weissenhaus, vroeg daar opnieuw met klem om gevechtsvliegtuigen. Oekraïne zit volgens minister Koeleba ook dringend verlegen om raketlanceerinstallaties. Die zijn het land inmiddels beloofd.