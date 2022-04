Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Veel vervoer gaat over land of spoor’ Twijfels of Rusland echt een vliegtuig met westerse wapens neerhaalde: ’Zou strategische blunder zijn’

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Een luchtafweerraket van de Russen, de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov (rechtsboven) en defensiespecialist Patrick Bolder (rechtsonder) Ⓒ ANP/GETTY/JOS VAN LEEUWEN

AMSTERDAM - Als de Russen een vrachtvliegtuig met Westers oorlogstuig hebben neergehaald, is dat voornamelijk van symbolische waarde. Dat zeggen experts. Bovendien is er twijfel of het verhaal van de Russen wel klopt. ,,Hoe zouden ze kunnen weten wat er in een vliegtuig zat?”