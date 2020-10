Oppositie in hoofdstad is furieus

De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Marianne Poot: „Dit is echt anders dan wat de burgemeester ons heeft verteld.” Ⓒ anp/hh

Amsterdam - De oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad reageren furieus op de openbaar gemaakte stukken. Ze verwijten de burgemeester marchanderen. „De raad is misleid, het straatje van de burgemeester schoonvegen na dit fiasco op de Dam was belangrijker dan bestuurlijke degelijkheid”, concludeert FvD-fractieleider Annabel Nanninga.