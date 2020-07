’Klopjacht op Nederlanders na steekpartij Salou’

Het slachtoffer zou momenteel zwaargewond in het ziekenhuis liggen. De verdachten worden nog gezocht, maar kunnen mogelijk op de vlucht zijn geslagen, eventueel naar Nederland, schrijft Diari Més.

Volgens de lokale krant kreeg het slachtoffer, eigenaar van een kroeg, het aan de stok met een vrouw in de Verge del Pilar-straat. Vervolgens kwamen de twee andere Nederlanders in beeld. Een van hen stak vervolgens op het slachtoffer in.

’Bedenkelijke reputatie’

Volgens een horecaondernemer uit dezelfde straat zijn de daders een vader en een zoon. ,,Ze runnen sinds vorig jaar een bar naast die van het slachtoffer. We hadden al snel door dat het mensen waren met een twijfelachtige reputatie. Ze komen oorspronkelijk uit Oss maar vertrokken na problemen naar België, waar ze vervolgens ook weer weggingen na problemen”, aldus de man tegen het AD. Ook de plaatselijke kranten melden dat het slachtoffer en de daders in slechte relatie met elkaar stonden.

Het slachtoffer ligt op dit moment in het Joan XXIII ziekenhuis in Tarragona, en zou niet langer in levensgevaar zijn, maar is zwaargewond.