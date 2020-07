Politie: we kennen dader ’Nederlandse’ steekpartij Salou

Volgens de krant Diario de Tarragona is het slachtoffer de eigenaar van de onder Nederlanders populaire bar Zanzibar aan de Verge del Pilar-straat. De woordvoerder van de Mossos d’Esquadra wil vanuit privacy-overwegingen verder niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, behalve dat het om een Nederlander gaat. „Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, en is inmiddels gelukkig wel buiten levensgevaar.”

Hij vervolgt: „We kregen maandagavond om 23.30 een telefoontje dat er gevochten werd in een bar. Toen we daar aankwamen, zagen we dat het slachtoffer zwaar bloedde. Hij had een aantal wonden, die veroorzaakt waren door messteken.” Een paar minuten later was de ambulance al ter plaatse. Eerste hulp werd verleend op het terras van La Simoneta, naast Zanzibar. Daar constateerden de hulpverleners dat de vitale organen niet geraakt waren.

De man werd overgebracht naar de Eerste Hulp in Salou, maar werd daar na onderzoek toch doorverwezen naar het Joan XXlll Ziekenhuis in Tarragona waar hij meteen op de operatietafel belandde en chirurgische hulp kreeg. Daardoor stopte het bloeden. „Zijn toestand was ernstig, maar de man is inmiddels buiten levensgevaar. Zijn herstel verloopt voorspoedig”, zegt de politiewoordvoerder.

Ruzie

Volgens getuigen die de politie later sprak, kreeg de man rond 23.00 uur ruzie met een vrouw. De ruzie liep uit de hand, waarbij een vechtpartij ontstond. De vrouw zou de twee Nederlandse mannen zelf om hulp hebben gevraagd. Volgens getuigen zouden zij een bar in dezelfde straat hebben, schrijft de krant Diari de Tarragona.

De twee mannen zouden al op slechte voet staan met elkaar, volgens de Catalaanse kranten, vanwege meningsverschillen uit het verleden. De woordvoerder van de politie: „We hebben gesproken met getuigen, en we weten dat er ruzie is geweest.” De twee sloegen dezelfde nacht op de vlucht.

De politie zou vrezen dat de twee mannen eventueel naar Nederland kunnen zijn gevlucht. „Over het motief en de mogelijke verbijfplaats doen we nog geen uitspraken zolang we nog op zoek zijn naar de dader.”

’Bedenkelijke reputatie’

Volgens een horecaondernemer uit dezelfde straat zijn de daders een vader en een zoon. ,,Ze runnen sinds vorig jaar een bar naast die van het slachtoffer. We hadden al snel door dat het mensen waren met een twijfelachtige reputatie. Ze komen oorspronkelijk uit Oss maar vertrokken na problemen naar België, waar ze vervolgens ook weer weggingen na problemen”, aldus de man tegen het AD.