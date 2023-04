Man (31) stapt uit op verkeerde treinstation en besluit over spoor naar huis te wandelen

Ongegeneerd wandelde hij vanaf station Mantgum over het spoor richting zijn eindbestemming, meldt de politie. Een machinist van een Arriva-trein schrok zich vervolgens dood toen deze de Fries met sneltreinvaart passeerde.

„Rond 13.40 uur kreeg de politie een melding binnen over een spoorloper. Het bleek te gaan om een 31-jarige man uit Sneek. Hij verklaarde zich vergist te hebben en een station te vroeg te zijn uitgestapt”, schrijft de politie. De man heeft een proces-verbaal ontvangen. De boete voor het lopen bij het spoor kan oplopen tot 140 euro.

Van Mantgum naar station Sneek-Noord is het bijna 14 kilometer lopen. Via het spoor kan je ongeveer 2,5 kilometer afsnijden maar aangezien de volgende trein al een uur later kwam, had hij beter op deze kunnen wachten. Als de man de totale wandeling van Mantgum naar Sneek had gemaakt, was hij bijna drie uur onderweg geweest.