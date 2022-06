Premium Het beste van De Telegraaf

Buurt kijkt vol afschuw toe in zaak-Gino: ’Dit kan niet waar zijn’

Door Nico Fassotte

De politie doet onderzoek naar de vondst van een lichaam bij een woning in Geleen. Ⓒ ANP / ANP

GELEEN - „Kijk hier, kippenvel. Dit kan niet waar zijn”, zegt een man uit de Geleense wijk Maastrichterbaan waar volgens de politie vermoedelijk het lichaam van de negenjarige Gino van der Straeten is gevonden. Omwonenden zijn totaal verbijsterd dat de vermissing zo zou zijn afgelopen en dat hun wijk in het drama betrokken is.