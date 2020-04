New Yorkers in de rij voor antistoffentest coronavirus

Bij filialen van medisch keten CityMD stonden soms tientallen mensen met mondkapjes te wachten op hun beurt. Die organisatie test sinds dinsdag tegen betaling iedereen die daar behoefte aan heeft, ook mensen die geen ernstige ziekteverschijnselen vertonen.

In New York is volgens de autoriteiten bij 157.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben, al ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen vermoedelijk veel hoger. Veel inwoners vragen zich af of ze het virus ook al gehad hebben.

Het gaat onder meer om de inmiddels werkloze kapper Ariel Krupnik (32), die bereid was twee uur in de rij te staan voor een bloedtest. Die kost 300 dollar (ruim 276 euro) en moet binnen drie tot vijf dagen duidelijk maken of hij antistoffen heeft tegen het virus.

Niet altijd accuraat

Dergelijke testen zijn niet altijd volledig accuraat en het is ook niet duidelijk of mensen met antistoffen helemaal immuun zijn voor het virus. Toch zegt Krupnik, die nooit symptomen had, dat een positief resultaat een „leuk lentecadeau” zou zijn.

De 37-jarige Ariela Rubin wilde zich ook laten testen omdat ze eerder wel symptomen had, maar krabbelde op het laatste moment terug. Ze schrok van de drukte in de wachtkamer. De vrouw wilde niet riskeren dat ze daar besmet zou raken.