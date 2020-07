Farmers Defence Force tegen Nederland: ’Blijf woensdag 22 juli thuis’

De boeren hebben nu ’een rustperiode’, vertelt bestuurslid Sieta van Keimpema tegen Hart van Nederland. „Dat geeft de boeren ook wat lucht.”

De rust duurt precies een week. Dan staat een nieuw, landelijk protest tegen het stikstofbeleid en de veevoermaatregelen van het kabinet op de rol. Het nieuwste idee is om heel het land te betrekken bij de stikstofreductie. „Er moet stikstof gereduceerd worden en volgens premier Rutte moeten we dat met z’n allen doen. Maar tot nu toe is die opdracht eenzijdig bij de boeren komen te liggen.”

Werk een dagje thuis, oppert Van Keimpema. Dat moet volgens haar geen probleem zijn. „We hebben het thuiswerken inmiddels wel aardig onder de knie gekregen, dus dat lijkt me niet zo moeilijk.” Zo wordt de weg letterlijk vrijgemaakt voor de boeren. Mensen die niet werken, vraagt Van Keimpema: „Laat in ieder geval de auto staan.”

Met de actiedag wordt, omdat de rest van het land niet de weg op zou mogen, meteen milieuwinst gemaakt, denkt de organisatie. „We hebben door de coronacrisis gezien dat er minder uitstoot en luchtvervuiling is als er minder auto’s rijden en er minder wordt gevlogen.”