FNV stemt in met pensioenakkoord

Vóór het akkoord stemden 284.264 mensen (75,64%), tegen 87.580 (23,3%) en 3979 stemmers hadden geen mening (1,0%). De opkomst van het referendum was 37 procent, volgens Han Busker de hoogste opkomst ooit bij een FNV-referendum.

De uitslag werd zaterdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van het ledenparlement in het Van der Valk-hotel in Apeldoorn. Tot 12 uur hadden FNV-leden de mogelijkheid om hun stem uit te brengen, waarna de notaris zich boog over de uitslag.

Het is een opluchting voor minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en FNV-bestuurder Han Busker.

