Politie gooit verbrand lichaam van vrouw per ongeluk in afvalcontainer in Canada

De agenten maakten donderdag excuses voor de gênante vergissing en verklaarden dat politie en brandweerlieden op een of andere manier op het verkeerde been waren gezet door verklaringen van omstanders, meldt CBC.

„Getuigen verklaarden dat iemand een siliconen pop in brand had gestoken”, legt de plaatselijke politiechef Danny McConnell de vergissing uit. „Het spijt ons natuurlijk en we verzekeren u dat dat de familie wordt geïnformeerd over elk detail in dit onderzoek”, aldus McConnell. „Onze gedachten zijn bij de familie, haar partner en de kinderen in deze zeer tragische situatie.”

De brandweer zoekt uit hoe de ’onvergeeflijke fout’ heeft kunnen gebeuren. „Ik ben nogal verbijsterd door dit nieuws en ik kan zeggen dat mijn hele team, de hele afdeling, evenals degenen die er die dag waren, in shock zijn”, zei brandweerchef Stéphane Simoneau tijdens een persconferentie.

„Na overleg is besloten de ’pop’ weg te gooien in de container bij de politie van Sherbrooke, die niet publiek toegankelijk is.” Uren nadat de autoriteiten het lichaam van het slachtoffer hadden weggegooid, gaf de man van het slachtoffer zijn vrouw op als vermist. Gegevens van de mobiele telefoon van de vrouw leidden vervolgens naar de plaats van de brand, waarna de pijnlijke fout duidelijk werd. Het incident wordt momenteel onderzocht door het Openbaar Ministerie en een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Een Canadese patholoog anatoom legt dat een menselijk lichaam zijn gewicht aan water verliest bij verbranding en hoe een verbrand stoffelijk overschot verward kan worden met een pop. „Dus, een persoon van 70 kilo zou ongeveer 30 kilo wegen”, vertelt Dr. Robert Nicholson aan een persbureau.„Als iemand slachtoffer is van verbranding en het meeste water is uit het lichaam verdwenen, dan ziet het er niet meer uit als een normaal mens en het voelt ook niet als een normaal mens.

Volgens buitenlandse media is er over de identiteit van de vrouw niets bekend gemaakt. De politie heeft niet bekend gemaakt of er een arrestatie is verricht in verband met de dood van de vrouw.