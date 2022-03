Premium Het beste van De Telegraaf

Het gangenstelsel van Lviv: van junkenhol tot oorlogsbunker

Door Silvan Schoonhoven

Yuri en Max in de schuilkelder in Lviv. Ⓒ Rias Immink

Lviv - Nu bovengronds de dreiging oploopt, laait overal in Oekraïne de belangstelling op voor alles onder het maaiveld. Her en der worden halfvergeten bunkers en catacomben opnieuw ontsloten. Zoals midden in een statig stadspark in Lviv, waar burgers een gangenstelsel blootleggen om in te schuilen als het echt mis gaat.