Formule 1-test Robin Frijns in sauber

Frijns (21) geldt als een van de meest gewilde talenten in de autosport. In 2010 werd hij kampioen in de Formule BMW, vorig jaar in de Formule Renault 2.0 en momenteel maakt hij furore in de World Series by Renault 3.5 met grote kansen op de titel. Behalve Sauber en Lotus wordt er met het oog op komend seizoen ook gesproken met het F1-team van Williams.

"Ik heb het bij een Nederlandse coureur nog niet eerder meegemaakt dat er zoveel belangstelling voor hem is als bij Robin nu het geval is”, stelt Caenen. De Limburger werkte in het verleden ook samen met Jos Verstappen en Christijan Albers.

Overigens geldt de Duitser Werner Heinz als de officiële manager van Frijns. Heinz werkte in de Formule 1 eerder met Nick Heidfeld en Jacques Villeneuve en was afgelopen weekeinde bij de Grand Prix in Singapore om de belangen van Frijns te behartigen. In het kampioenshap leidt Frijns voor respectievelijk Jules Bianchi en Sam Bird. De eerste is momenteel testcoureur bij Force India, de tweede is verbonden aan de renstal van Mercedes.