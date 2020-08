Joodse kroeg in Berlijn voor 5e keer doelwit

Voor het ooit zo gezellige café van uitbater Emil Gililov staat een naar rook stinkend, uitgebrand bankstel. Het is het restant van een felle brand, die enkele nachten geleden de zaak met de naam ’Morgen wird besser’ compleet in as legde. Morgen wordt het voor Gililov helemaal niet beter, want opnieuw schijnt de Israëlische migrant het slachtoffer van een laffe aanslag te zijn.

Niet alleen de Berlijnse politie, maar ook de staatsveiligheid onderzoekt de zaak, die voor de Duitsers gevoelig is. Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog voelen onze oosterburen nog een bijzondere verantwoordelijkheid voor het lot van de Joden. Al voor de oorlog, in 1938, werden tijdens de ’Rijkskristalnacht’ bij duizenden Joodse winkels op bevel van de nazi’s de ruiten in geslagen.

Ster op deur

Op de blauwe deur van de kroeg in de wijk Lichtenberg is met een mes een Jodenster gekerfd. Anno 2020 blijken Joden nog steeds geterroriseerd te worden. En niet alleen in Berlijn, waar mensen met keppeltjes op straat worden aangevallen. Maar ook in provinciesteden als Chemnitz, waar een Joodse restauranthouder door extreem-rechtse aanvallers met stenen werd bekogeld. Ook in Nederland, in Amsterdam, worden bij horecazaken de ramen ingegooid.

De Berlijnse wijk Lichtenberg is al sinds de Duitse eenwording in 1990 een broeinest van rechts-radicaal geweld. Indertijd patrouilleerden de kaalkoppen met soldatenkistjes en honkbalknuppels in de buurt, waar de communistische DDR-Staatssicherheit voorheen zetelde en oppermachtig was.