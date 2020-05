Mexico: ’Ga niet naar moeder op Moederdag’

Uit voorzorg is de voornaamste bloemenmarkt in Mexico-Stad gesloten. Ook begraafplaatsen waar mensen op Moederdag vaak samenkomen, zijn dicht. De overheid drukt mensen op het hart de regels rond sociale afstand zo goed mogelijk aan te houden. „Stel haar niet bloot, neem zorg voor haar en ga niet op bezoek”, schreef burgemeester Claudia Sheinbaum van Mexico-Stad op Twitter.

Op Moederdag gaan veel Mexicanen normaal gesproken uit eten en op bezoek bij hun (groot)moeder. Meerdere overheidsfunctionarissen pleitten ervoor de feestdag naar juli te verplaatsen.

Mexico zag donderdag zijn hoogste aantal dagelijkse coronadoden tot nu toe. Het ministerie van Gezondheid meldde 257 sterfgevallen. In totaal zijn nu 2961 mensen in het land overleden aan het longvirus. Er zijn 29.616 besmettingsgevallen bekend. In Mexico werden pas laat maatregelen genomen tegen het virus. President Andrés Manuel López Obrador riep in maart mensen nog op naar buiten te gaan en de horeca te bezoeken.