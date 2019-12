Bekladder ’niet mooi’ kunstwerk vrijuit

Het kunstwerk in Apeldoorn voordat het grijs geverfd werd. Ⓒ Google Streetview

ARNHEM - De man die in mei van dit jaar een veelkleurig kunstwerk in Apeldoorn tot ongeveer de helft met grijze verf overschilderde, krijgt hiervoor geen straf. Volgens de politierechter was ’amateurkunstenaar’ Laurens van A. tijdens zijn daad dermate in de war, dat hij hiervoor niet vervolgd kan worden.