Nederland verzet zich tegen Europees verbod op ’bodemberoerende’ visserij

Brussel wil in Natura 2000-gebieden bepaalde vormen van visserij uitbannen. In Nederland zou dat onder meer grote gevolgen hebben voor de platvis- en garnalenvissers. Laatstgenoemden wijzen erop dat zij niet met kettingen, maar met rollers over de bodem rollen en daarbij de bodem niet omwoelen. Het verbod zou ook het einde inluiden voor de schelpdierensector die actief is in de kuststrook.

Nederland schaart zich met de harde kritiek op het Brusselse plan in een rijtje andere kritische landen. Onder meer Duitsland, Spanje en Frankrijk lieten al weten tegen het plan van de Europese Commissie te zijn. Minister Adema zegt ’nauw contact’ te hebben met visserijministers van andere lidstaten. „Nog los van de impact op de visserijsector zelf, is er ook onvoldoende oog voor de sociaal-economische impact”, zegt Adema. Hij doelt daarbij op vissersdorpen die verder dreigen te worden ontmanteld.

Pulsvissen

„Wij zijn voor verdere verduurzaming van de sector, dat gaat ook gebeuren. Een van de oplossingen is nog steeds de pulstechniek, die in Nederland is ontwikkeld en waarbij nog veel minder effect op de bodem wordt bereikt, selectiever wordt gevist en bovendien veel minder brandstof wordt verbruikt.” Brussel verbood die duurzame techniek (waarbij vissen worden opgevist met behulp van kleine stroomschokjes) echter, na een lobby vanuit een Franse milieuclub en omdat Nederland meer vergunningen had afgegeven dan bedoeld was.

Komende maanden wordt volgens Adema verder gewerkt aan het verduurzamen van de Nederlandse (garnalen)vloot. Tevens is deze week duidelijk geworden dat zijn collega-minister Christianne van der Wal (Stikstof) een handhavingsverzoek van vijftien natuurorganisaties tegen garnalenvisserij heeft afgewezen. Die clubs vinden dat de vangst van de Hollandse garnaal niet mag worden gedoogd nu een definitieve vergunning nog ontbreekt. Van der Wal deelt die visie -tot grote opluchting van de vissers- niet.