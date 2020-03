Laatste vrouwelijke Democraat geeft op in presidentsrace

Gabbard was de enige vrouw die nog in de race was, na het opstappen van onder meer Amy Klobuchar en Elizabeth Warren. Ze heeft gedurende de race weinig steun van kiezers gehad. Biden en diens grootste rivaal Berne Sanders gingen het 38-jarige lid van het Huis van Afgevaardigden ver voor. Van alle kandidaten gaf ze ook het minste geld uit aan haar campagne.

Gabbard diende als militair voor haar land in Irak en haar campagne richtte zich op het „beëindigen van eeuwigdurende oorlogen”, zoals die in Irak en Afghanistan.

