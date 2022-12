Klappertanden geblazen op Oranje zaterdag

Haal je handschoenen, muts en sjaal maar uit de kast want zaterdagochtend zorgt een stevige noordoostenwind ervoor dat het een stuk kouder aanvoelt dan de 1 tot 2 graden die de thermometer aanwijst. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar door de dikkere bewolking kan er plaatselijk regen of zelfs natte sneeuw vallen.

Zon

De bewolking heeft in de ochtend in grote delen van het land de overhand, maar met name in het noorden breekt ook af en toe de zon door. Het is echter alsnog verstandig om je warm aan te kleden als je naar buiten gaat, het wordt maximaal 3 graden.

Vanavond blijft het droog, maar wordt het toch weer bibberen geblazen. Op veel plaatsen komt het kwik niet boven de 1 à 2 graden onder nul uit.