Amerikaanse vrouw (19) hoort levenslang tegen zich eisen nadat ze opzettelijk vriendje doodreed

Shirilla zat vol ongeloof in de rechtzaal toen ze de eis hoorde, zo schrijven Amerikaanse media. Ze wordt verdacht van dubbele moord, drugsbezit en zware mishandeling. En daarvoor krijg je in de staat Ohio linea recta levenslang met pas na 15 jaar een mogelijkheid tot gratie.

Volgens de rechter was Shirilla, die tijdens het incident teveel THC in haar bloed was, „de dood op wielen”. De rechter stelt dat het geen ongeluk was, maar een vooropgezet plan om te moorden. „Ze had een missie, en die voerde ze met veel precisie uit.”

Er was maar weinig over van de auto na de crash. Ⓒ WKYC / YouTube

Camerabeelden van de crash waren voor de aanklager genoeg om in te zetten op moord, en met succes. De verdediging stelde dat het een wanhoopsdaad was die volledig uit de hand is gelopen. Shirilla had namelijk relatieproblemen en wilde het eigenlijk uitmaken.

Hoewel de familie van het overleden vriendje tevreden is met de eis, stellen zij ook dat er „geen winnaars zijn in deze zaak”. De moeder van Shirilla wil dat ze in hoger beroep gaat. De definitieve uitspraak volgt maandag.