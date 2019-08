Nederlander (67) verlamd na val in de Alpen

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

FELDKIRCH - Een 67-jarige Nederlander is op vakantie in Oostenrijk zwaargewond geraakt. Hij kwam ten val tijdens een wandeling door het Montafon-gebied in de deelstaat Vorarlberg, meldt een lokaal nieuwsmedium. Hij heeft mogelijk een dwarslaesie opgelopen.