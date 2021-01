Trump niet welkom in golfresort in Schotland rond inauguratie Biden

De krant had geschreven dat op het vliegveld Prestwick op 19 januari mogelijk een Amerikaans militair vliegtuig arriveert dat eerder door Trump is gebruikt. Sturgeon zei dat ze geen weet had van plannen van een eventuele trip van Trump naar Schotland. Ze zei te hopen dat de enige reis die Trump onderneemt het verlaten van het Witte Huis is.

Onder de Schotse lockdownregels zijn in- en uitreizen alleen toegestaan als die essentieel zijn. „We laten geen mensen toe tot Schotland zonder een essentieel doel en dat geldt voor hem net als voor ieder ander”, zei de premier over de vertrekkende president. „Komen golfen is niet wat ik een essentieel doel zou noemen.”

Trump zou een trip naar zijn golfresort in het Schotse Turnberry kunnen overwegen om de aandacht af te leiden van de inauguratie van Biden op 20 januari, schrijft de krant op basis van bronnen in de luchtvaartwereld.