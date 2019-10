John ’orderrrrr’ Bercow houdt er mee op

De 56-jarige Bercow is vooral bekend om de manier waarop hij de parlementsleden tot de orde riep. Zijn soms langgerekt uitgesproken „orderrrrrr” leverde op internet zelfs gemixte video’s op met daarachter een snelle beat.

In de chaotische politieke strijd over het opzeggen van het EU-lidmaatschap is hij tot ver buiten de eigen landsgrenzen een bekendheid geworden. De verhitte discussies over de brexit in het verdeelde Lagerhuis, probeerde hij te bezweren met zeer luide vermaningen: „Order, order!.” Bij de aankondiging van zijn vertrek vorige maand applaudisseerden de parlementariërs, vooral van de oppositie, dankbaar.

Bercow is fel tegenstander van de brexit. Hij was in het Lagerhuis omstreden door zijn pogingen de brexit-supporters, waaronder premier Johnson en diens voorganger May, dwars te zitten. Sommigen beraamden al plannen om hem als voorzitter te vervangen.

De opvolger van Bercow wordt maandag gekozen, meldde Sky News. De 62-jarige Lindsay Hoyle van Labour gooit hoge ogen.