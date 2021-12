Premium Het beste van De Telegraaf

In één klap 25.000 euro armer: criminelen gaan aan de haal met spaargeld 80-jarige Koos

Door Carlo Nijveen Kopieer naar clipboard

Het slachtoffer uit IJmuiden raakte ruim 25.000 euro kwijt. Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / David Rozing

IJMUIDEN - Met open ogen is hij in de val gelopen. De 80-jarige Koos* kan er nog steeds moedeloos van worden. In één klap is de IJmuidenaar naar eigen zeggen al zijn spaarcenten - ruim 25.000 euro - kwijtgeraakt. Doordat cybercriminelen hem wijs wisten te maken dat-ie tijdens een speciale beleggingsactie van autofabrikant Tesla in een mum van tijd flink wat winst kon binnenhalen.