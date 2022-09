Máxima heeft onverwachte ontmoeting met Pelosi in Californië

San Francisco is het kiesdistrict van de machtigste volksvertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Nu het zomerreces is in de hoofdstad Washington, bleek Pelosi in de buurt en kon ze met de koningin afspreken.

Over de inhoud van het besloten gesprek zijn nog geen mededelingen gedaan. Wel gaven koning en koningin in juni tijdens een vooruitblik op het Amerikaanse werkbezoek aan dat ze geïnteresseerd waren in de tussentijdse verkiezingen in Amerika, die begin november zijn. De Democraat Pelosi is nu nog voorzitter, maar uit peilingen blijkt dat ze die plek wel eens kwijt kan raken aan de Republikein Kevin McCarthy.

Nu het zomerreces is in de hoofdstad Washington, bleek Pelosi in de buurt en kon ze met de koningin afspreken. Ⓒ ANP

De aankondiging van het bezoek kwam pas laat in de dinsdagavond Amerikaanse tijd. De voorzitter van het huis van afgevaardigden is de tweede in de lijn van de opvolging, mocht de president iets overkomen. Als ook de vicepresident verhinderd is, is Pelosi aan de beurt om als ‘acting president’ vanuit het Witte Huis te regeren.

Vanochtend begon Máxima de tweede dag van haar werkbezoek aan de prestigieuze universiteit in Berkeley, iets ten noordoosten van San Francisco. Aan het einde van de middag vertrekt ze naar Texas voor deel twee van de reis.