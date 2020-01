Coachingbureaus schrijven illegaal antidepressiva voor tegen roken

Reporter Radio onthult dat. Voorzitter Ruud Coolen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zegt tegen het radioprogramma dat dit niet mag. „Je hebt geen arts gezien, geen apotheek gezien, en toch een receptgeneesmiddel gekregen, dat je zonder begeleiding gaat gebruiken.”

Antidepressiva kunnen helpen om het stoppen met roken effectiever te maken, meldt Reporter, maar de middelen mogen alleen worden voorgeschreven als een arts de patiënt persoonlijk heeft ontmoet. En dat is soms niet het geval. Zo bevestigt verslavingsarts Bert van Staveren van coachingsbedrijf Medipro dat hij patiënten niet zelf spreekt of ontmoet. Het contact gaat via de coach.

De bedrijven die illegaal medicatie uitgeven, staan op de landelijke website voor hulp bij stoppen met roken Ikstopnu.nl.