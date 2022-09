Zoon van laatste sjah: protesten Iran ’eerste revolutie van vrouwen voor vrouwen’

In een vraaggesprek met persbureau AFP zegt Pahlavi: „Ik roep al tijden dat het binnen een paar weken of maanden gebeurd kan zijn. We moeten nu al nadenken over een alternatief.” Wat de zoon van de sjah betreft zou dat alternatief een gekozen parlement zijn, dat een nieuwe Grondwet gaat schrijven. Een hoeksteen daarin zou wat hem betreft het verbannen van religie uit de politiek zijn: „Je kan op geen enkele manier een echte democratische orde hebben zonder een duidelijke definitie van de scheiding tussen kerk en staat.”

Reza Pahlavi’s grootvader vaardigde al in 1936 een verbod uit op het dragen van hoofddoeken, in navolging van buurland Turkije. De laatste sjah schafte dat verbod weer af en liet het aan de vrouwen om zelf te bepalen of ze een hoofddoek zouden dragen. Dat vrouwen nu het voortouw nemen bij de protesten, vindt Pahlavi fantastisch: „Het is volgens mij voor het eerst in de moderne geschiedenis dat er een revolutie van vrouwen voor vrouwen plaatsvindt, met de steun van Iraanse mannen, zonen, broers en vaders.”

Hoofddoek

De protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die was opgepakt door de beruchte Moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Daarom staan vrouwen volgens Pahlavi nu symbool voor de repressie van de ayatollahs: „Ik denk dat de meeste Iraanse vrouwen, als ze kijken naar de vrijheden die vrouwen in de vrije wereld ervaren en uitoefenen, dezelfde rechten voor zichzelf willen.” Net zoals zijn vader vindt Pahlavi het een zaak van de vrouwen zelf of ze een hoofddoek dragen: „Het zou een keuze moeten zijn, een vrije keuze die niet wordt opgelegd omwille van ideologische of religieuze redenen.”

Pahlavi heeft overigens geen interesse om weer de troon te bestijgen in het geval dat het huidige regime omvalt. Weinig Iraniërs, zowel in het land zelf als daarbuiten, zijn voor een terugkeer van het koningshuis. Niet in de laatste plaats omdat de repressie in Iran niet veel minder was toen de Pahlavi’s nog aan de macht waren.