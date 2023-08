LA krijgt eerste tropische storm sinds 1939 over zich heen

Hilary, die eerst als orkaan werd gelabeld maar later werd afgezwakt tot "tropische storm", leidt tot zware regenval in het overwegend droge deel van Californië. In woestijngebieden kan op een dag tot 25 centimeter regen vallen, zoveel als er doorgaans in een jaar valt.

Het weerbureau National Weather Service (NWS) heeft mensen in San Bernardino County en Los Angeles County via een bericht op hun mobiele telefoons gewaarschuwd dat het om "een gevaarlijke en levensbedreigende situatie" gaat. Scholen in de regio blijven maandag gesloten.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft opdracht gegeven om extra hulppersoneel naar de getroffen county's te sturen.

Brandweerchefs hebben het publiek gevraagd de evacuatiebevelen op te volgen. "Als we je vragen te evacueren, nemen we dat niet licht op", zei de bataljonscommandant van de brandweer van San Bernardino tegen CNN. "Het laatste wat we willen is dat je wordt ingehaald door de overstromingen."

Na Californië zal de storm volgens de weersvoorspellingen over buurstaat Nevada trekken en vervolgens aan kracht verliezen.