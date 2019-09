Live - Groeiende steun voor anti-drugsbrigade

„Dit raakt aan raakt aan het fundament van onze rechtsstaat”, zei Rutte aan het begin van het debat. „Daar moeten we ons met kracht tegen verzetten. Want de mensen die ons rechtssysteem dragen, moeten veilig hun werk kunnen doen. Dat is de norm en dat moet de norm blijven. Dat is niet onderhandelaar.”

PVV-leider Wilders complimenteerde de premier met zijn ’oprechte woorden’, maar vroeg zich ook af of de regering nog wel het gezag vertegenwoordigt. „Hadden we niet veel meer moeten doen om de moord te voorkomen. Hebben we in Nederland nog wel een rechtstaat of hebben we een narcostaat?” Hij wees op de jarenlange roep van de politie om meer geld en rechercheurs, om de excessen van de Mocro-maffia. „Een Marokkaans gif in de samenleving.”

„Er is een criminelenprobleem”, beaamde Rutte. „Maar er is geen Marokkanenprobleem. Bovendien: „Wij zijn het gezag. Maar de tegenstander, de vijand, maakt het ons niet gemakkelijk.”

VVD-fractieleider Dijkhoff wees erop dat de georganiseerde misdaad een ’businessmodel’ heeft waarvan moord uitgevoerd door ’pubertjes’ een geaccepteerd onderdeel is, waarbij gangbare opsporing niet toereikend is. Hij pleitte voor ’onorthodoxe maatregelen’.

De VVD lijkt dan ook wel wat te voelen voor een speciale anti-drugsorganisatie naar Amerikaans voorbeeld. Het CDA had het voorstel voor een Nederlandse DEA onlangs ingediend omdat, zoals partijleider Heerma stelde, Nederland een ’narcostaat’ is geworden. Premier Rutte beloofde snel te kijken of zo’n ’interventieteam’ mogelijk is. Bij zo’n opsporingsteam gaan specialisten van politie, de FIOD (Belastingdienst) en het OM zich alleen nog maar toeleggen op het opsporen van drugscriminaliteit.

PvdA-leider Asscher stelde vast dat er te weinig politiecapaciteit is om de zware drugscriminaliteit in Amsterdam en Brabant. Rutte zei dat er al extra geld gaat naar de politie, maar dat niet alle problemen met geld zijn op te lossen. VVD, CDA en SGP pleitten voor meer bevoegdheden voor de politiediensten en het delen van informatie.

De vraag tijdens dag twee van de Algemene Beschouwingen is of het kabinet-Rutte III van de Kamer de zegen krijgt om zijn beleid uit te voeren. Het is vandaag aan de premier om vragen te beantwoorden die woensdag zijn gesteld door de fractievoorzitters van de politieke partijen. Het ging daarbij onder meer om de staatsschuld, de lage rente, de pensioenen en extra geld voor defensie.

