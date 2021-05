Optreden Jeangu trekt ruim 6,1 miljoen kijkers

De finale in zijn geheel trok al een recordaantal van 5,4 miljoen kijkers. „Al binnen een kwartier zaten we op 5 miljoen kijkers. En mensen zapten nauwelijks weg”, legt SKO-directeur Sjoerd Pennekamp uit. „In vergelijking met de eerdere edities was het kijkgedrag tijdens de uitzending redelijk constant.”

Na twee uur volgde de piek van het optreden van Jeangu Macrooy, met het nummer Birth of a New Age. Opvallend is volgens Pennekamp ook hoeveel mensen er stopten met kijken nadat de uitslag bekend was gemaakt. „Normaal blijven kijkers na de uitslag nog langer hangen. Wellicht waren veel Nederlanders geen fan van de Italiaanse bijdrage.”

De uitzending van zaterdag is de best bekeken finale sinds 2002. De finale van het Eurovisie Songfestival werd in 2019, toen Duncan Laurence ervoor zorgde dat Nederland won, bekeken door 4,4 miljoen kijkers.

De Italiaans rockband Måneskin won de liedjeswedstrijd. Het is de derde keer dat Italië deze prijs in de wacht sleept.