Ex-minister Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester Almere

De provincie stelt dat met deze benoeming rekening is gehouden met de wensen van de gemeenteraad. Commissaris van de Koning Leen Verbeek installeert Bijleveld (59) maandag 17 januari voor onbepaalde tijd. Bijleveld zal zich, naast de gebruikelijke verantwoordelijkheden, onder meer gaan bezighouden met de Floriade, de gemeenteraadsverkiezingen en de coronapandemie.

Van oktober 2017 tot september 2021 was Bijleveld minister van Defensie in het kabinet-Rutte III. Van 2011 tot 2017 was zij commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Daarvoor was ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Hof van Twente en lid van de Tweede Kamer namens het CDA.

Zij blijft waarnemend burgemeester tot de installatie van de nieuwe, door de kroon benoemde burgemeester, meldt de provincie.

Franc Weerwind (57) was sinds september 2015 burgemeester van Almere.