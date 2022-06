Dierenverhuurbedrijf betrapt op overtredingen bij inval

Bert’s Animal Verhuur is al jaren in opspraak. Recent besteedde het YouTube-programma BOOS aandacht aan misstanden die zouden heersen. Daarna kregen zowel de gemeente als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA een stroom reacties binnen. Ook deed een omwonende een handhavingsverzoek. De vele reacties waren voor de gemeente aanleiding om woensdag een inval te doen, samen met de NVWA, het UWV en de Omgevingsdienst Rivierenland.

Er is volgens de gemeente met name gekeken naar dierenwelzijn. Zo bleken dieren niet bij hun drinkbakken te kunnen. Het water in de bakken was vervuild. Ook hield de eigenaar zich niet aan vergunningsvoorwaarden. Zo zou de eigenaar nog onlangs met een mobiele kinderboerderij op een school zijn geweest, terwijl hem dat al twee jaar geleden verboden is.

Bert’s Animal Verhuur levert in heel Nederland dieren voor feesten en partijen. Het bedrijf beschikt volgens de website onder meer over een alpaca, paarden, kamelen, slangen, stierkikkers en vogelspinnen.

„We gaan keer op keer wegen wat verstandig is”