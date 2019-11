Krachtige aardbeving bij Kreta

Volgens de Britse Metro is de schade na de aardbeving niet groot. De beving zou hebben plaatsgevonden op 70 kilometer diepte.

Ⓒ USGS

Bent u in Griekenland en heeft u beeldmateriaal of meer informatie? Dan horen we graag van u. U kunt contact met ons opnemen via de Whatsapp-tiplijn via +31613650952.

Aardbeving Albanië

Een aardbeving met een kracht van 6,4 heeft dinsdagochtend vroeg de westkust van Albanië getroffen. Die beving kostte meer dan 20 mensen het leven. Honderden mensen raakten gewond.