Dief voelt zich schuldig en stuurt cashgeld naar Albert Heijn: ’Mijn excuses’

Dat meldt de vestiging van Albert Heijn op Facebook. De anonieme ’klant’ schrijft in de brief: „Beste AH, vroeger op een veel jongere leeftijd heb ik een beetje derving gemaakt. Dit wil ik teruggeven om mijn schuld af te betalen. Mijn excuses hiervoor. Veel werkplezier nog toegewenst.” In de enveloppe zat veertig euro cashgeld.

De medewerkers konden de spijtbetuiging wel waarderen: „Lieve anonieme klant van onze winkel. Dankjewel voor deze brief en voor je eerlijkheid. Wij waren aangenaam verrast en je hebt hiermee ons werkplezier vandaag zeker verhoogd!”

Het is onbekend wat de klant precies had gestolen.