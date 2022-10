Treinstoring Duitsland veroorzaakt door sabotage aan kabels

Alle Intercity-, Intercity express- en Eurocitytreinen konden zaterdagochtend drie uur lang niet rijden vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Ook sommige regionale treinen werden getroffen.

Het tijdschrift Der Spiegel meldt op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten dat kabels van het communicatienetwerk op twee plekken waren doorgesneden. Of er sprake is van opzet of een ongeluk, bijvoorbeeld door werkzaamheden, is volgens het blad niet duidelijk.

Hoewel de storing voorbij is, kan die nog de rest van de dag gevolgen hebben voor de dienstregeling. De storing had volgens de NS geen gevolgen voor de treinverbinding tussen Nederland en Duitsland.