CDA en CU: kerk in Staphorst maakt verkeerde keuze

CDA-Kamerlid Van Dam stelt dat bijna alle gebedshuizen in Nederland zich verstandig gedragen ’door zeer terughoudend om te gaan met vieringen en diensten’. „Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft. Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid.”

De christendemocraat vindt het bovendien jammer dat ’de uitzondering het beeld bepaalt’. „Het recht op godsdienstvrijheid ontslaat je niet van de plicht om daar gepast en veilig mee om te gaan. Zeer slecht voorbeeld dit.”

’Onbegrijpelijk’, noemt D66-voorman Jetten het besluit om de diensten te houden. „Vele kerken, moskeeën en synagoges nemen hun verantwoordelijkheid in de coronacrisis. Deze kerk niet. Onbegrijpelijk. Laat minister Grapperhaus - verantwoordelijk voor kerkdiensten - zo snel mogelijk in Staphorst een indringend gesprek voeren.”

PvdA-voorman Asscher vindt het handelen van de kerk ’echt onverantwoord’. „Terwijl van andere Nederlanders gevraagd wordt om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan.’ Hij vindt dat er überhaupt geen uitzondering op de coronaregels moet worden gemaakt voor religieuze bijeenkomsten. „Als bioscopen, theaters, sportclubs en horeca een bijdrage wordt gevraagd in de bestrijding van het virus, moeten geloofsgemeenschappen ook hun bijdrage leveren.”

CU ook kritisch: ’Niet het goede voorbeeld’

Fractieleider Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk ’niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen.’ Hij merkt op dat veel kerken wel verantwoordelijk optreden in de coronacrisis. „Ze zijn ook geen haarden van besmetting, gelukkig.” Een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie vult aan: „Wat ons betreft zouden kerken een voorbeeld kunnen zijn voor hoe je verantwoord omgaat met het coronavirus.”

De CU-zegsman stelt dat vrijheid van godsdienst ook om verantwoordelijkheid vraagt. „Dat betekent: niet de maximale grenzen opzoeken van wat mág, maar uitgaan van dat wat verstandig is. Kerken doen dat ook. Maar de manier waarop de Hersteld Hervormde kerk in Staphorst met deze vrijheid omgaat is een uitzondering en wat ons betreft geen voorbeeld.”

In Staphorst

Ook lokale politici in Staphorst reageren verontrust op de drie grote kerkdiensten die zondag in de kerk worden gehouden. „Geloofsbijeenkomsten met zeshonderd personen kunnen grondwettelijk niet verboden worden. Maar kerken hebben wel een verantwoordelijkheid en moeten de grens van wat mag niet opzoeken”, schrijft de plaatselijke CDA-fractie in een verklaring. „Kerken hebben een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid naar de hele gemeenschap.”

De fractie van Gemeentebelangen in het dorp noemt de kerkdiensten „onverstandig en onverantwoord.” „Er wordt opgeroepen om tijdens de dienst geen mondkapje te dragen terwijl er door de regering toch uitdrukkelijk is gevraagd om in openbare gebouwen juist wel een mondkapje te gebruiken.”

Volgens een woordvoerder van de kerk gebeurt er tijdens de diensten niets dat verboden is en wordt het kerkgebouw heel goed geventileerd. Er wordt ook gezongen. In Staphorst zelf is niet iedereen blij met de grote kerkdiensten, merkte onze verslaggever.