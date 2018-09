Erfenis en schulden III

Maar dit onderwerp houdt niet alleen de lezers van De Telegraaf en OverGeld.nl bezig, maar ook de politiek. De Tweede Kamer had vóór de val van het kabinet en de verkiezingen namelijk vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De insteek van die vragen was of het niet beter zou zijn om beneficiaire aanvaarding van een erfenis de standaard te maken. Nu is dat namelijk de zuivere aanvaarding met het bijbehorende risico van aansprakelijkheid van de erfgenamen voor schulden van de overledene.

In eerste instantie heeft de regering geantwoord dat dit tot gevolg zou hebben dat de afwikkeling van een erfenis aanzienlijk complexer zou worden, omdat dan allerhande wettelijke regels in acht genomen moeten worden om te voorkomen dat de schuldeisers van de overledene benadeeld zouden worden. Dat risico zou namelijk bestaan als de erfgenamen maar wat doen.

Geen genoegen

Maar de Tweede Kamer nam met dit antwoord geen genoegen en heeft extra vragen gesteld die nu beantwoord zijn. Die extra vragen zijn gesteld, omdat de Kamerleden in de wet hadden gelezen dat er weliswaar allerhande ingrijpende regels zijn opgenomen voor de vereffening van een erfenis. Maar ook dat als voldaan wordt aan een aantal eisen die eveneens in de wet zijn opgenomen, de erfgenamen aan de rechter kunnen vragen goed te keuren dat zij zich slechts aan een heel beperkt aantal van deze regels hoeven te houden.

Als er sprake is van een eenvoudige erfenis of als er weinig schuldeisers zijn die bovendien direct afbetaald kunnen worden, dan kan de rechter beslissen dat niet de volledige wettelijke procedure gevolgd hoeft te worden. Als de rechter dus vindt dat er sprake is van een zogenaamde lichte vereffening, dan is de kous snel af.

Staatssecretaris Teeven (Justitie) is echter van mening dat ook deze lichte vereffening onnodig bezwarend is voor de erfgenamen. Een erfgenaam moet namelijk wel nog een briefje sturen aan de rechter met het verzoek om de lichte en niet de zware procedure te mogen volgen. Hij wil dus niet af van het huidige automatisme dat er zuiver aanvaard wordt door een erfgenaam (inclusief de aansprakelijkheid voor de eventuele schulden), tenzij de erfgenaam op tijd bij de rechtbank de verklaring aflegt dat er beneficiair aanvaard is.

De regering houdt wel nog de deur op een kier omdat er op dit moment een onderzoek wordt gedaan door de Radboud Universiteit in Nijmegen over dit onderwerp. Als mocht blijken dat het toch beter is dat u als erfgenaam automatisch een erfenis beneficiair aanvaardt, dan kan dat eventueel toch de wettelijke standaard worden.Uw mening telt

Of dit zwalkend beleid is of niet, laat ik in het midden. Maar als u vindt dat een erfgenaam niet automatisch ook aansprakelijk moet zijn voor de schulden die zich in een erfenis bevinden, laat uw stem dan hier horen. Reageer hieronder, zodat de (nieuwe) Kamerleden hiervan kennis kunnen nemen. Zij vertegenwoordigen tenslotte u als kiezer en moeten de wetten zo proberen op te stellen dat u er het meeste aan heeft.