Kabinet schiet te hulp: boeren krijgen coach

Een aantal maatregelen is eerder deze week al uitgelekt. Zo komen alle inschrijvers van de stoppersregeling in de varkenshouderij nu in aanmerking voor financiële hulp. Eerder was er alleen geld voor de grootste stankveroorzakers.

Verder komt er 350 miljoen euro voor opkoop van boerderijen in de buurt van stikstofgevoelige natuur en 172 miljoen euro voor een innovatieregeling om de uitstoot van boerenbedrijven te verminderen.

Nieuwe details

Minister Schouten (Landbouw) heeft desondanks nieuwe details te melden. Zo introduceert het kabinet een heuse coach voor boeren om ze aan de keukentafel te helpen met een stikstofkeuze. Dat kan zijn: stoppen of veranderen. Verder worden er met de provincies in het hele land speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de boeren.

De CU-bewindsvrouw introduceert verder een ’omschakelfonds’ voor boeren die op een andere manier hun werk willen doen. Ondernemers lopen nu nog vaak aan tegen financieringsproblemen. Den Haag gaat verder helpen in de zoektocht naar grond om boeren die nu bijvoorbeeld in de buurt van zogeheten Natura2000-gebieden te verplaatsen.

Losse eindjes

Hoewel het kabinet tien maanden na de stikstofuitspraak van de Raad van State nu eindelijk wat zekerheid kan bieden aan de boeren zijn er nog heel veel losse eindjes. Het kabinet wil bijvoorbeeld voorkomen dat vastgoedcowboys massaal boerenbedrijven opkopen om de stikstofwinst te gebruiken voor nieuwe bouwprojecten. Tegelijkertijd wil het kabinet het wél mogelijk maken om bijvoorbeeld bedrijven of luchthavens een boer weg te saneren. De spelregels moeten nog worden vastgelegd.

Verder moet het hele omschakelfonds nog in elkaar worden gezet en moeten er nog allerlei randvoorwaarden met de provincies worden afgesproken.

Dat laatste kan nog een hindernis worden. De provinciebesturen zitten door wisselende politieke samenstellingen niet allemaal hetzelfde in de wedstrijd. Boerenorganisaties zijn vrijdagochtend op hoofdlijnen geïnformeerd. Het zogeheten Landbouw Collectief is kritisch over de opkoopregeling en heeft nog altijd vragen over de meetgegevens rond stikstof. De sector is al jaren wantrouwend richting de cijfers van het RIVM. Daaruit blijkt dat de agrarische sector de belangrijkste stikstofleverancier is.

Kust

De komende maanden ligt er sowieso nog flink wat huiswerk voor het kabinet. Binnenkort moet er een besluit worden genomen over stikstofmaatregelen in de luchtvaart en eventuele gevolgen voor de opening van Lelystad Airport. Verder heeft het kabinet de belofte gedaan om te kijken of er Natura2000-gebieden geschrapt kunnen worden waarvan duidelijk is dat ze niet meer te redden zijn.

Het kabinet heeft tot nu toe nog geen vorderingen gecommuniceerd op dit vlak. Ook voor woningbouw in kustplaatsen Katwijk en Den Haag is nog geen oplossing bedacht.