Palestijnen steken Israëlische agent neer in Oude Stad

Op camerabeelden is te zien dat het duo de hoek om komt lopen en zonder aarzeling begint in te steken op de agent. Dat deden ze onder het oog van ordediensten. Die grepen meteen in en schakelden de messentrekker uit.

De agent raakte gewond en is ter plekke behandeld door medici, meldden Israëlische media. De aanval vond plaats in de Oude Stad van Jeruzalem, nabij de voor joden en moslims heilige Tempelberg. Daar vinden regelmatig geweldsincidenten plaats tussen Israëliërs en Palestijnen.

Afgelopen week werd de Israëlische tiener Dvir Sorek (18) op de Westbank doodgestoken. Daags na die aanval zijn twee Palestijnen als verdachten aangehouden. De dood van de jongen schokte het land, te meer omdat Sorek deelnam aan een vredesgroep van jonge Palestijnen en Israëliërs. Hij was tevens korporaal in het IDF, maar op het moment van de mesaanval was hij buiten dienst.

LET OP: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

