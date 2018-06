Nieuwe aanklager in proces Julio Poch

Goransky was aanklager in het zogeheten ESMA-proces waar 67 verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden. De nieuwe aanklager heet Guillermo Friele.

Het feit dat een nieuwe aanklager is aangesteld heeft geen gevolgen voor het proces, aldus justitie in Buenos Aires tegenover het ANP. Het tijdschema verandert niet. Volgens Argentijnse media heeft de nieuwe aanklager expertise op het gebied van misdaden tijdens de dictatuur en neemt hij het dossier gewoon over.

Advocaat Geert-Jan Knoops liet eerder weten dat hij nog niet wist of de wissel tot vertraging van het proces zou leiden. Hij had woensdag contact met Poch, die toen al geruchten hoorde dat Goransky was vervangen. „Poch maakt zich zorgen of zijn proces wel op tijd start. Hij hoopt natuurlijk van wel, want iedere vertraging is in zijn nadeel”, stelde de raadsman. In het proces zijn twee aanklagers.

De voormalige Transaviapiloot werd op 22 september 2009 in Spanje opgepakt toen hij op het punt stond in Valencia zijn laatste vlucht uit te voeren. Spanje leverde de piloot uit aan zijn vaderland Argentinië vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de dodenvluchten. Daarbij werden tegenstanders van de militaire dictatuur (1976-1983) in Argentinië vanuit vliegtuigen in zee gegooid.

De zaak kwam aan het rollen nadat hij met collega's zou hebben gesproken over zijn verleden. Collega's stapten daarop naar justitie. Op de aanklacht tegen Poch prijken de namen van 27 vermeende slachtoffers. Dat is fors minder dan aanvankelijk het geval was, toen nog 666 slachtoffers door justitie aan Poch werden toegedicht.