Kinderopvang dicht na enorme explosie door vuurwerkbom

Bij een kinderdagverblijf in Gouda ontstond vannacht grote schade door een vuurwerkbom. Ⓒ AS Media

GOUDA - Een vuurwerkbom heeft woensdagnacht de ingang van een kinderdagverblijf in Gouda opgeblazen. De chaos is enorm. Tot meters voor de ingang lag na de explosie allerlei materiaal en brokstukken, zo is te zien op beelden. De kinderen worden woensdag elders opgevangen.