Nieuwe burgemeester New York: ’Betaal mij maar in bitcoin’

Door Onze redactie

Burgemeester Eric Adams op de foto met een voorbijganger in Brooklyn, New York. Ⓒ Lev Radin/Pacific Press

NEW YORK - Eric Adams, de pas verkozen burgemeester van New York, wil dat zijn eerste drie maandlonen uitbetaald worden in de digitale munt bitcoin. De voormalige politiecommissaris neemt in januari de teugels over van huidig burgemeester Bill de Blasio.