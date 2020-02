Politie pakt Iraniër in Delft voor ’voorbereiden aanslag’

Uit informatie van de AIVD blijkt dat de verdachte samen met anderen voorbereidingen trof voor een aanslag in Iran, of mogelijk meerdere aanslagen. De man is ook actief voor de Iraanse verzetsbeweging ASMLA. Die is al langere tijd gevestigd in Nederland.

’Terreurgroep’ in Nederland

Ons land staat al langer bekend als uitvalsbasis voor allerhande verzetsgroeperingen die in eigen land als terroristisch worden gezien. ASMLA werd in 1999 in Iran is opgericht en wil de regio Ahwaz (Khuzastan) van Iran ’bevrijden’. Geregeld plegen ze daarbij aanslagen.

Ook is ASMLA onderdeel van de Ahwaz National Resistance. Die eiste de verantwoordelijkheid op voor een bloederige aanslag op de militaire parade van de Iraanse Revolutionaire Garde op 22 september 2018 in Ahwaz. Op dit moment is het echter ’niet mogelijk’ om de organisatie als geheel strafrechtelijk aan te merken als een terroristische organisatie, claimt het OM.

Tv-station

De man die nu is opgepakt, had in Rijswijk ook een televisiestation van de ASMLA. Daar hebben agenten doorzoekingen gedaan, net als bij de verdachte thuis. Vandaag zijn ook aanhoudingen gedaan in Denemarken, waar andere leden van de ASMLA zitten.