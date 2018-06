Kunstroof in Rotterdamse Kunsthal

„Het kan 6 miljoen euro zijn, maar ook 50 miljoen”, schat directeur Jop Ubbens. Werken van de betrokken kunstenaars brengen op veilingen geregeld veel geld op. De doeken maken deel uit van de Tritoncollectie, een privéverzameling die voor het eerst aan het grote publiek wordt tentoongesteld.

Volgens de politie Rotterdam-Rijnmond is de inbraak goed voorbereid. De politie heeft afbeeldingen van de zeven gestolen schilderijen verspreid. De dieven kwamen het museum aan de Westzeedijk binnen vanaf de achterzijde.

Beveiligingsexpert van musea Ton Cremers uitte dinsdag kritiek op de beveiliging. Voor een museumbezoeker is de Kunsthal een juweeltje, maar het is een draak van een gebouw om te beveiligen, vindt hij. „Je moet kunstwerken zo ver mogelijk van de buitenschil van een gebouw houden. Dat is hier niet gebeurd.” Cremers denkt dat dit een van de grootste kunstroven van de laatste 20 jaar in Nederland is.

Kunsthaldirecteur Emily Ansenk noemde de kunstroof „heftig” maar onthield zich van verder commentaar. Ansenk keerde donderdag vanuit het buitenland terug naar Rotterdam. Volgens haar voorganger, oud-directeur Wim van Krimpen, is het voor dieven „uiterst moeilijk om de werken op de markt te brengen, omdat ze zo bekend zijn”.

De Kunsthal, ontworpen door architect Rem Koolhaas, was de hele dinsdag dicht in verband met het politieonderzoek.