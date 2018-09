'Schilderijen zijn van aanzienlijke waarde'

De politie kreeg van een beveiligingsbedrijf 's nachts een melding dat er een inbraakalarm ging bij het museum. De politie is direct daarop naar het museum gegaan. Daar bleek een aantal kunstwerken ontvreemd.

Het onderzoek bij het museum is nog gaande. Vandaar dat het de hele dag gesloten zal zijn.

Bij de kunstroof is vermoedelijk een schilderij van de Franse kunstschilder en beeldhouwer Henri Matisse gestolen. Een fotograaf van persbureau ANP heeft dinsdag een foto gemaakt waarop is te zien dat het werk is weggerukt van de muur.

Er bungelt nog een kapot ijzerdraadje aan de wand. Op het bijbehorende naamplaatje staat de naam van Matisse.

Een woordvoerster van de Kunsthal wilde niet zeggen of het klopt dat er een schilderij van Matisse is gestolen.