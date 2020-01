Dierenbeschermers halen 58 katten uit vervuild huis

Ⓒ Dierenbescherming

KATWIJK - Dierenbeschermers hebben vorige week in een huis in Katwijk 58 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden met hun baasje in een zwaar vervuild huis, tussen de uitwerpselen waar ook het eten en drinken stond. De Dierenbescherming spreekt van „erbarmelijke omstandigheden.”